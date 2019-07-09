Апелляционный суд Амстердама, как ожидается, вынесет решение по делу о скифском золоте

Решение будет опубликовано около полудня на официальном сайте суда. За коллекцию артефактов спорят четыре музея Крыма и Украина. Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин говорил «Эху Москвы», что коллекция должна вернуться на полуостров.

Напомним, окружной суд Амстердама ранее постановил, что скифское золото должно быть возвращено в Киев, поскольку этого требует международное законодательство. В Нидерландах не признают Крым российским.