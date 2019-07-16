Пресс-служба Росгвардии: Росгвардейцы не обязаны представляться и могут провести досмотр без составления протокола

Это следует из ответа ведомства, полученного владимирскими журналистами.

Поводом для обращения в Росгвардию стало требование сотрудника ведомства к экс-журналисту регионального агентства «ПроВладимир» предоставить телефон и ознакомиться с его содержимым. Согласно ответу, который есть в распоряжении агентства, называть свою фамилию, должность и звание, а также показывать удостоверение рекомендуется лишь, чтобы не допустить конфликтов. Но в случаях пресечения преступлений и административных правонарушений это делать не обязательно, указывается в документе. Росгвардия также пояснила, что ее сотрудники вправе задерживать подозреваемых в совершении преступлений до передачи полиции. Их вещи могут быть досмотрены, а мобильный телефон – признан вещественным доказательством. Причем визуальный осмотр не требует составления протокола. В то же время в ведомстве отмечают, что если оснований для возведения в ранг подозреваемого недостаточно, росгвардеец может предложить в добровольном порядке предоставить телефон. Согласие гражданина в таком случае требуется и для ознакомления с его содержимым.

Напомним, в международной правозащитной группе «Агора» ранее отмечали, что требования сотрудников Росгвардии разблокировать телефон или сообщить пароль незаконны.