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10:58, 16 июля 2019

Закон о госязыке с сегодняшнего дня вступил в силу на Украине

Закон закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Язык станет обязательным в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и прочих сферах.

Предполагается создание «языковой комиссии», которая будет контролировать применение украинского языка, планируется ввести экзамены для чиновников на определение знания языка.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Уголовной ответственности за нарушение закона не предусмотрено. За нарушение прав граждан на получение услуг на украинском языке будут наказывать штрафом до 11900 грн (чуть более 29 тысяч рублей). Юридическая ответственность предусмотрена за публичное унижение или пренебрежение украинским языком.

Эти нормы начнут действовать через три года, пишет «Украинская правда».

Документ подписал в мае президент Петр Порошенко. Закон, по его словам, направлен «на сохранение украинской государственности».

Владимир Зеленский, который пришел ему на смену, еще до избрания обещал провести ревизию закона на предмет соответствия конституции, а после избрания пообещал, что будет защищать украинский язык.



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