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Эксклюзив Эха 10:31, 16 июля 2019

В Москве усилена охрана зданий Центризбиркома и городской избирательной комиссии

Завершается регистрация кандидатов в депутаты столичного парламента. К выборам, по данным на это утро, не допустили 27 кандидатов. Накануне на Трубной площади в Москве состоялась акция в поддержку независимых кандидатов, в том числе, Ильи Яшина, которого не допустили к выборам, ссылаясь на использование им административного ресурса. Яшин, напомним, является главой муниципального округа Красносельский. Сегодня кандидат от партии Яблока Сергей Митрохин намерен добиться встречи с главой ЦИКа Эллой Памфиловой. Он уже находится у входа в Центризбирком. Между тем, сама Элла Памфилова сейчас находится на больничном. И как сообщили «Эху Москвы» в ЦИКе, она не планирует никаких встреч.



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