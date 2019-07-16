В Российской футбольной Премьер Лиге завершился первый тур

Который не только получился упорным, но и побил рекорд посещаемости.

Для старта Чемпионата минувший тур оказался самым посещаемым в истории РПЛ – на восьми матчах побывало более 180 тыс зрителей. И это при том, что принципиальные соперники, или команды из одного города в первом туре между собой не встречались.

Новички Премьер Лиги дали настоящий бой фаворитам. Зенит из Санкт-Петербурга и столичный Спартак в родных стенах не без труда одолели Тамбов и Сочи соответственно. Потерял очки и вице Чемпион страны Локомотив, который дома не сумел обыграть казанский Рубин. Здесь ничья 1-1. А вот Краснодар и ЦСКА в стартовом туре и вовсе проиграли. Причем, игра в Самаре оказалась единственной, где преимущество одной из команд оказалось более одного мяча.

Матчи второго тура российского футбольного Чемпионата пройдут в ближайшие выходные.