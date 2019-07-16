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10:04, 16 июля 2019

Турция не намерена останавливать бурение в восточном средиземноморье, несмотря на санкции

Ограничительные меры вводит Евросоюз, считающий работы у побережья Кипра незаконным.

Решение ЕС о введении санкций не повлияет на решимость Турции продолжать работы по добыче углеводородов в восточной части Средиземного моря. Напротив власти страны намерены еще больше активизировать свою деятельность по добыче газа. Об этом говорится в заявлении МИДа страны, его цитирует агентство ТАСС. В коммюнике отмечается, что накладывая ограничительные меры, Евросоюз игнорирует права турецких киприотов, которые являются совладельцами энергоресурсов острова. Напомню, что Анкара разрабатывает газовое месторождение, получив лицензию от властей Турецкой Республики Северного Кипра. Они контролируют более трети территории острова, однако как независимое государство Республику признает только Турция. Поэтому в Брюсселе не считают законной и выданную лицензию на бурение. Накануне Евросоюз одобрил пакет санкций против Анкары – ЕС ограничит финансовую помощь Турции, а также приостановит переговоры по новому соглашению о воздушных перевозках.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов, в том числе с применением вооруженных сил.



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