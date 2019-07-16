Легкомоторный самолёт упал в Чечне после того, как задел крылом линию электропередач
Об этом сообщают в местной прокуратуре. Самолёт рухнул на жилой дом. Он частично разрушен, пострадали пилот и трое жильцов. Все они находятся в больнице.
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Об этом сообщают в местной прокуратуре. Самолёт рухнул на жилой дом. Он частично разрушен, пострадали пилот и трое жильцов. Все они находятся в больнице.
Владислав Иноземцев: Кто прав в споре Набиуллиной с Медведевым о росте экономики Захватившая власть в стране корпорация считает все национальное достояние своей собственностью, извлекает устойчивый коррупционный доход и, как я убедился, не испытывает реального дискомфорта от остановки экономического роста…
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…