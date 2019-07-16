Следственный комитет начал проверку по факту падения легкомоторного самолёта на частный дом в Чечне
Это произошло сегодня утром. Пострадали пилот и трое жильцов. Факт падения самолёта подтвердили в МЧС.
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Это произошло сегодня утром. Пострадали пилот и трое жильцов. Факт падения самолёта подтвердили в МЧС.
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