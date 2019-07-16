27 кандидатов в Мосгордуму получили отказ в регистрации

Решение по оставшимся 47 будет принято сегодня. Об этом сообщили Интерфаксу в Мосгоризбиркоме. Среди тех, кому отказали в регистрации есть как самовыдвиженцы, так и представители партий. В избирательной комиссии подчёркивают, что главная причина отказа — превышение числа забракованных подписей.

В частности, к выборам не допустили главу муниципального района Красносельский Илью Яшина. Во время уличной акции на Трубной площади он сказал, что это было сделано в интересах «партии власти».

Яшин подчеркнул, что у него есть все права на участие в выборах.