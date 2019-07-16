Московские избиркомы сегодня обнародуют окончательные списки тех, кого зарегистрировали кандидатом на выборах в МГД

Московские избиркомы сегодня обнародуют окончательные списки тех, кого зарегистрировали кандидатом на выборах в Мосгордуму. Оппозиционеров среди них не окажется.

Из 420 претендентов, заявлявших о желании баллотироваться на выборах в Мосгордуму, пока зарегистрировали менее половины. По большей части это представители парламентских партий – им не надо было собирать подписи. Официально стали кандидатами также почти 40 самовыдвиженцев – в основном это члены «Единой России», которые не стали выдвигаться от партии. Сегодня окружные избиркомы проведут заключительные заседания. Как отмечал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, на них те, у кого есть претензии к решению по регистрации, могут попытаться отстоять свою позицию. А претензии есть у независимых кандидатов, чьи подписи не прошли проверку – у Любови Соболь, Сергея Митрохина, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и других оппозиционеров. Они убеждены, что их намеренно не допускают до выборов, забраковав качественные подписи. Они сегодня планируют встретиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Ранее в ЦИКе говорили, что у них нет претензий к работе своих коллег из Мосгоризбиркома.

Последние два дня в столице проходят массовые акции протеста, участники которых требуют зарегистрировать на выборах независимых кандидатов.