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09:02, 16 июля 2019

Столичный суд рассмотрит иск пассажира компании Utair к авиаперевозчику

Он требует с компании почти три миллиона рублей компенсации за ЧП в аэропорту Сочи.

Процесс возобновляется спустя месяц, который Нагатинский суд дал сторонам на сбор доказательств по этому делу. Авиакомпания требования своего бывшего клиента отклонила, заявив, что он уже получил 100 тысяч рублей и этого более чем достаточно. Пассажир же требует в почти в 30 раз больше. Более 300 тысяч рублей должны покрыть вред здоровью, 30 с лишним тысяч – компенсации за утраченные вещи, а в 2.5 миллиона мужчина оценил моральный ущерб. Из загоревшегося самолета пришлось выбираться самостоятельно

В сентябре прошлого года лайнер Boeing из Москвы выкатился за взлетно-посадочную полосу в Сочи и упал в реку. Почти два десятка человек получили травмы. От сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта, помогавший с эвакуацией. В судах на рассмотрении находится несколько подобных исков. Истринский суд ранее взыскал в пользу одного из пассажиров 800 тысяч рублей.

Utair, входящая в пятерку крупнейших авиаперевозчиков России, находится на грани банкротства. Долги перед кредиторами превышают 70 миллиардов рублей.



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