В Чечне легкомоторный самолёт упал на частный дом
Это произошло в станице Новощедринская. Пострадали пилот и трое жильцов дома. Здание частично разрушено. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, передаёт ТАСС.
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Это произошло в станице Новощедринская. Пострадали пилот и трое жильцов дома. Здание частично разрушено. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, передаёт ТАСС.
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