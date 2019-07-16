Судьба скифского золота должна сегодня решиться в Амстердаме

Апелляционный суд около полудня опубликует решение по жалобе России. Она была подана после того, как Окружной суд этого голландского города постановил вернуть коллекцию Киеву. Этого требует международное законодательство, говорил судья Майке Дудо ванн Хил.

Музеи Крыма, между тем, ждут от суда в Амстердаме возвращения коллекции скифского золота. Там напоминают, что артефакты были найдены на полуострове, соответственно являются частью его истории.

Напомним, речь идёт о коллекции из двух тысяч предметов, стоимость которых превышает миллион евро.