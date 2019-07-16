Омбудсмены России и Украины должны обменяться списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран

Омбудсмены России и Украины сегодня должны обменяться списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран. Татьяна Москалькова и Людмила Денисова проведут теперь встречу в Москве. Украинский омбудсмен накануне после встречи в Киеве выразила надежду, что процесс ускорится.

Накануне в эфире «Эха Москвы» Татьяна Москалькова сообщила, что в российском списке 34 человека, в украинском 120.