Аналитики Stratfor заявили о недостатке российских С-400

В новом исследовании отмечается, что системы С-400 максимально эффективны только при поддержке со стороны других средств ПВО.

Эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor считают, что потенциал зенитно-ракетных комплексов С-400, производимых в РФ, не всегда соответствует их теоретическим возможностям.

При этом в исследовании указано, что С-400 сегодня являются одной из лучших стратегических систем: у них увеличенный радиус действия, гибкая способность поражения целей(самолеты, крылатые и баллистические ракеты), высокосложные датчики(способные бороться с технологиями по снижению заметности).

Но несмотря на это, итоговый потенциал комплексов зависит от того, кто и как их использует — пишут исследователи. Повлиять на эффективность также может тип противника и тип местности. Основная же «уязвимость» состоит в том, что С-400 не предназначены для автономной работы, они лучше проявляют себя в составе гораздо широкой интегрированной системы ПВО.

Strategic Forecasting Inc.(Stratfor) — это американская частная разведывательно-аналитическая компания.