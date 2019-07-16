Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона

С середины июня он находится на посту исполняющего обязанности руководителя военного ведомства.

У Минобороны США нет главы с конца прошлого года – тогда в отставку из-за несогласия с политикой Дональда Трампа ушел Джеймс Мэттис. После него исполняющим обязанности был назначен Патрик Шанахан, но и он отказался от должности. Пресса писала, что это произошло на фоне расследования о бытовом насилии, которое против Шанахана начала ФБР.