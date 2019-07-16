Суд оштрафовал кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину за несанкционированную акцию

По этому административному нарушению муниципальному депутату назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей. По данным ТАСС, за еще одно правонарушение – порчу протоколов уже в отделении полиции, Галямина оштрафована еще на 10 тысяч.

Несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла позавчера. Она закончилась массовыми задержаниями. Накануне митинг продолжился на Трубной площади. Там участников полиция не задерживать не стала.