США ужесточат правила для мигрантов, прибывающих со стороны Мексики

Беженцам будет отказано в предоставлении убежища, если до этого они не запросили его в этой латиноамериканской республике, или других странах, оказавшихся на пути их следования. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте официальных актов американского правительства.

Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал проводить более жесткую миграционную политику. Президент до сих пор не отказался от планов по строительству стены на мексиканской границе, однако в этом ему активно противодействует Конгресс.