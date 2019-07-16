Апелляционный суд Амстердама определит судьбу так называемого скифского золота

Ранее первая инстанция постановила вернуть исторические реликвии Украине, но Россия обжаловала это решение.

Фактически никакого заседания по поводу скифского золота сегодня не будет – решение обнародуют в полдень по Москве на сайте судебной системы Нидерландов. Об этом пишет «Парламентская газета». Опрошенные изданием члены Совета Федерации усомнились в том, что решение будет вынесено в пользу России. Тем не менее, еще остается возможность для подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов.

Тяжба вокруг скифского золота тянется уже почти пять лет. В 2013 году четыре крымских музея приняли участие в выставочном проекте в Амстердаме. В общей сложности в Голландию было отправлено больше двух тысяч экспонатов. После присоединения Крыма к России украинские власти попросили вернуть золото не в музей полуострова, а в Киев. Окружной суд Амстердама в конце 2016 года согласился с аргументами украинской стороны, но Россия подала апелляцию.

Ранее сообщалось, что Москва может включить стоимость экспонатов в сумму ущерба, который якобы понесла Россия за то время, пока Крым находился в составе Украины.