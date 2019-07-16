Свыше тысячи человек пришли на акцию на Трубной площади в поддержку оппозиционных кандидатов

Они требовали допуска независимых политиков к участию в выборах в Мосгордуму.

«Люстрации», «Позор» и «Мы здесь власть» — это часть лозунгов, которые звучали среди участников собрания на Трубной площади. К ним приехали ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы — Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, а позднее — Илья Яшин. Глава муниципалитета Красносельского района выступил почти сразу после того, как окружная избирательная комиссия отказала ему в регистрации, объяснив это высоким браком в собранных подписях.

Яшин в своей эмоциональной речи сказал, что будет обжаловать это решение, и отметил, что не собирается сдаваться и будет продолжать бороться. Также он призвал «дать сдачи». Несмотря на то, что неподалеку стояло несколько автозаков, полицейских практически не было видно. При том, что в какой-то момент неизвестные распылили дымовую шашку.

Но когда оппозиционные кандидаты объявили об окончании акции, между ее участниками и пришедшими членами группировки SERB произошла драка. У одного из участников группы — Александра Петрунько — была даже порвана рубашка. Полицейские отгородили «SERВовцев» от остальных людей и провели к автозаку, но потом пересадили в обычную машину и увезли.

Во время уличной акции на Трубной площади Яшин сказал, что это сделано в интересах партии власти. Он подчеркнул, что у него есть все права на участие в выборах, и что он имеет всю необходимую для победы поддержку горожан.

Оппозиционные кандидаты призвали проводить подобные акции на Трубной площади каждый день — до тех пор, пока Мосгоризбирком не зарегистрирует их в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму.