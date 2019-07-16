США не исключают, что отправят экспедицию на Марс к 2033 году

Об этом рассказал глава NASA Джеймс Брайденстайн. Он напомнил, что для осуществления задуманного будут использоваться наработки, проверенные в ходе возвращения на Луну. Брайденстайн назвал спутник Земли испытательным полигоном перед главной целью — Марсом.

Ранее один из научных правительственных центров США поставил под сомнение возможность отправления человека на Марс к 2033 году. По прогнозу авторов отчета, это может случиться на несколько лет позже.