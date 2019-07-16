«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Контракт с местным дистрибутором российской корпорации разорвала «АМТ Темиртау» — пишет «КоммерсантЪ». В компании сочли, что договор создает репутационные риски для директора, который также возглавляет украинскую «АМТ Кривой Рог». В «Газпром нефти» ситуацию называют «недоразумением», решение казахской стороны изучают юристы.

Как отмечает газета, это первый известный случай, когда российская компания испытывает проблемы на традиционно лояльной территории.