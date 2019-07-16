Суд в Мексике признал россиянина виновным умышленном убийстве

Сегодня, как ожидается, будет оглашен приговор в отношении Алексея Макеева. Об этом сообщает местная Генпрокуратура.

В мае позапрошлого года к дому россиянина в мексиканском Канкуне пришли несколько сотен человек, возмущенных его поведением. Поводом для выяснения отношений стали видеоролики, в которых Макеев оскорблял граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей. В ходе потасовки Макеев получил черепно-мозговую травму, а один мексиканец был убит. Адвокаты россиянина настаивают, что он действовал в рамках необходимой самообороны.