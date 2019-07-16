Протаранивший толпу протестующих в американском Шарлоттсвилле получил пожизненный срок

От смертной казни Джеймса Филдса спасло то, что он признал себя виновным – передает телеканал CBS News. Мужчина просил смягчить наказание, но суд отказал, назвав неонациста слишком опасным для общества.

Позапрошлым летом Филдс въехал в толпу демонстрантов, выступающих против расизма. В результате наезда один человек погиб и два десятка пострадали. Ранее в городе начались столкновения между сторонниками и противниками памятника Роберту Ли – командующему силами конфедератов в Гражданской войне в США.