Вашингтон намерен обсудить с Москвой новое соглашение по ядерному оружию, включающее Пекин

Как ожидается, это произойдет уже завтра в ходе консультаций в Женеве – сообщает Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации. Чиновник признал, что пока Китай не является участником договоренностей между Россией и США и неясно насколько он вообще готов к подобным переговорам.

В Вашингтоне отметили, что не ждут от грядущей встречи прорыва по ДРСМД, и пока не собираются обсуждать продление договора о сокращении наступательных вооружений.