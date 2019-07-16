Бывший владелец Антипинского НПЗ арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Суд отправил Дмитрия Мазурова под стражу на два месяца – сообщает РИА Новости.

Предпринимателя задержали в аэропорту Шереметьево в прошлую субботу. Его подозревают в хищении почти двух миллиардов рублей у «Сбербанка». Бизнесмен своей вины не признает.

Группа «Новый поток» была крупнейшим в стране независимым нефтепереработчиком. Сейчас она лишилась всех основных активов – в частности Антипинский НПЗ в мае Сбербанк взыскал как залог по кредиту.