Джулиан Ассанж мог руководить вмешательством в выборы в США из эквадорского посольства

Такие данные приводит телеканал CNN, ссылаясь на отчеты частной охранной компании о слежке за основателем WikiLeaks. Как утверждается, австралиец превратил диппредставительство в «командный центр»: якобы заказывал дорогостоящее компьютерное оборудование и проводил встречи с представителями Москвы, а также «хакерами мирового класса».

Этой весной Ассанж был задержан британской полицией, после того, как Эквадор перестал предоставлять ему убежище. Основателю WikiLeaks грозит депортация в США, где он может получить пожизненный срок за хакерскую деятельность.