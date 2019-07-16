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03:04, 16 июля 2019

Минэкономразвития отказалось признать свою вину в массовой гибели пчел

Ранее ответственность за истребление насекомых на ведомство возложил Россельхознадзор. Федеральная служба предположила, что виной всему стало бесконтрольное использование пестицидов. Однако в Минэкономразвития утверждают, что не изымали у Россельхознадзора полномочия по контролю в этой сфере. В ведомстве пояснили, что эти задачи были распределены между несколькими федеральными структурами.
Массовая гибель пчел была зафиксирована сразу в нескольких регионах этим летом. В Минсельхозе предупредили, что это наносит значительный урон сельскому хозяйству.



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