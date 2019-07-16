Российские НПЗ получали загрязненную нефть еще до проблем в трубопроводе «Дружба»

Как пишет «Коммерсант», повышенная концентрация хлоридов была зафиксирована в системе «Транснефти» за несколько недель до того, как об этом объявила Белоруссия. В частности, загрязненные сырье получал нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Волгограде. В компании это подтверждают, но заверяют, что никакого отношения к кризису с «Дружбой» этот инцидент якобы не имел. Впрочем, отмечает газета, это ставит под сомнение как минимум утверждения нефтяников о том, что они не используют хлорсодержащие вещества при добыче полезного ископаемого.