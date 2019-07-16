США, по некоторым данным, предложат России обсудить трехсторонний ядерный договор с Китаем

Об этих планах Рейтер рассказал источник в Белом доме. В среду представители Вашингтона встретятся с коллегами из Москвы в Женеве.

Как отмечает агентство, ранее Дональд Трамп высказывал желание заключить новый договор о контроле над ядерным вооружениям с Россией и Китаем и даже в индивидуальном порядке обсуждал эту идею с президентами обеих стран. В настоящее время КНР не является участником ни одного из договоров о ядерных вооружениях между США и Россией.