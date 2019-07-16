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01:04, 16 июля 2019

Премьер Израиля обвинил страны ЕС в нерешительности по вопросу иранской ядерной сделки

Биньямин Нетаньяху сравнил ответ стран Евросоюза на решение Тегерана сократить обязательства по соглашению, с «примиренческой политикой тридцатых годов».
Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам встречи министров иностранных дел ЕС сказала, что никто не считает значительным несоблюдение сделки со стороны Ирана.
На прошлой неделе исламская республика объявила о планах начать обогащение урана выше допустимого уровня, объяснив это тем, что европейские страны не выполнили свою часть сделки.



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