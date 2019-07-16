Z Архив новостей новости
5 0 6 67
01:04, 16 июля 2019

Евросоюз одобрил санкции в отношении Турции за геологоразведку на шельфе Кипра

Как сообщает немецкое агентство DPA, ЕС намерен сократить финансовую поддержку Анкары и приостановить переговоры по соглашению о воздушных перевозках. Санкции могут коснуться физических и юридических лиц, причастных к бурению.
Турция считает, что Евросоюз не имеет полномочий для определения границ в Средиземном море. По предположению Bloomberg, Анкара может развернуть вдоль побережья российские системы С-400 в районах, где военные корабли сопровождают суда, разведывающие шельф.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета В ОБСЕ призвали расследовать этот теракт…

5 150 6 9004 14.07
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, украина, сми, события
Интервью Один

гости: Александр Жолковский, Лада Панова

Мне кажется, что в России действительно внешняя несвобода только подчеркивает внутреннюю сущность христианской души. Мне представляется, что она именно на этом контрасте и держится…

5 182 6 14054 12.07
#слушать 01:47:37 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной эпизод «переписывания» истории Это очень напоминает «расследования» известной фейк-конторы «беллингкэт», которая старательно отрабатывает единственную версию по падению малазийского «Боинга» в Донбассе на основе «стопроцентных свидетельств» из соцсетей…

5 436 6 42027 10.07
Kистория, войны, германия, памятники, память, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Проблемы «крымских татар» нет, есть жулики, провокаторы и преступники Нет никакой проблемы крымских татар, есть проблема определённых товарищей, которые пилят в Крыму бабло за счёт своей национальности, плачась на весь свет, как их несчастных притесняют…

5 197 6 20142 11.07
Kобщество, крым, меньшинства, власть, мнения
Блоги

+ «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии Президент не поддержал введение санкций против Грузии…

5 236 6 26566 09.07
8читать ;смотреть
Kпутин, грузия, санкции, внешняя политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Брюсселю придется отказаться от вассальной дипломатии Понимаю, неприятно, но иных вариантов нет: или сохранить Договор, или продолжать бессмысленные воззвания к России…

5 87 6 10022 15.07
Kрф, запад, дипломатия, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про крымских татар Закон один – если у народа есть место, которое этот народ называет своей родиной, то скорее развалятся Великие пирамиды, чем народ забудет о своей мечте вернуться на свою сладкую отчизну…

5 297 6 34996 11.07
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Несколько «но», которые не дают оснований для энтузиазма Байден обрушился на Россию и говорил о всевозможных угрозах, исходящих от нее. То есть — мало не покажется: он будет очень близок к позиции того антироссийского консенсуса, который сейчас правит бал в Конгрессе США…

5 95 6 11978 12.07
Kбайден, сша, выборы, политика, снв, рф, ядерное оружие, украина, мнения
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Откуда же иначе возьмутся политики? Политики должны рождаться из избирательных кампаний. Их электорат — тоже складывается по ходу избирательных кампаний. Навык общения между политиком и избирателями — тоже нарабатывается в избирательных кампаниях…

5 65 6 8619 15.07
Kполитика, выборы, власть, мнения
Новости

Илья Яшин сообщил, что его официально снимают с выборов По его словам, в окружной комиссии отказались рассматривать письменные заявления граждан, которые подтвердили свои подписи…

5 77 6 10555
Новости

Глава «Роснефти» попросил у Путина налоговые льготы на 2,6 триллиона рублей Такое предложение содержится в плане нового проекта развития Арктики…

5 38 6 5182
Блоги

Илья Яшин политик

Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…

5 36 6 5439 13.07
Kобщество, выборы, политика, москва, мнения
Блоги

+ Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Телеведущий канала «Россия 1» обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной…

5 401 6 61277 09.07
8читать ;смотреть
Kукраина, рф, тв, конфликты, зеленский, видео, события
Новости

Драка возникла на Трубной площади после акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы»...

5 34 6 5285
Блоги

Алексей Мельников публицист

Стояние напротив Грузии Ничего с Грузией уже сделать невозможно. Отменяй или разрешай самолеты, запрещай или не трогай экспорт. Ничего это не даст…

5 57 6 8842 10.07
Kполитика, общество, грузия, события
Голосование
Считаете ли вы, что сегодня ФСБ работает честнее других силовиков?
5 88 6 14541 12.07

Популярное за неделю

Новости

В Подмосковье разбился вертолёт «Робинсон», которым управлял Игорь Никитин Он возглавляет Объединённую Федерацию сверхлёгкой авиации России…

5 12 6 12281
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Про оскорбление Путина. Мне не понравилось. Перебор по хронометражу и очень многословно. Оскорбляемый должен выглядеть посмешищем и желательно идиотом, а не жертвой длинного и запутанного пещерного сквернословия…

5 76 6 115403 10.07
#слушать 51:20 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Голосование
Считаете ли вы, что сегодня ФСБ работает честнее других силовиков?
5 88 6 14495 12.07
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Центробанк запретит хранить деньги в долларах и евро Центробанк запретит хранить деньги в долларах и евро А все потому, что доллары — это опасные, с точки зрения ЦБ инвестиции. Вдруг Америка обанкротится?..

5 84 6 172716 14.07
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, экономика, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ты подходишь к человеку, который сидит с девушкой. Говоришь ему что-то вроде, что сказал Габуния. После этого получаешь в пятак, т.к никаких других аргументов такой уровень дискуссии не предполагает…

5 85 6 85136 13.07
#слушать 49:55 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7948134
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4113769

Сегодня в эфире