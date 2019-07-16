Евросоюз одобрил санкции в отношении Турции за геологоразведку на шельфе Кипра

Как сообщает немецкое агентство DPA, ЕС намерен сократить финансовую поддержку Анкары и приостановить переговоры по соглашению о воздушных перевозках. Санкции могут коснуться физических и юридических лиц, причастных к бурению.

Турция считает, что Евросоюз не имеет полномочий для определения границ в Средиземном море. По предположению Bloomberg, Анкара может развернуть вдоль побережья российские системы С-400 в районах, где военные корабли сопровождают суда, разведывающие шельф.