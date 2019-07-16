Главный фигурант дела о финансировании итальянских ультраправых из России, был допрошен прокуратурой Милана

Члена «Лиги Севера» Джанлуку Савоини допрашивали в неком «секретном месте» менее часа – передает телеканал RAI News. Предположительно, он мог отказаться от дачи показаний, и воспользоваться правом хранить молчание.

О тайных переговорах итальянской партии и представителей из России сообщил американский сайт BuzzFeed. В самой «Лиге» эти обвинения отвергают. В Кремле публикацию также назвали бездоказательной.