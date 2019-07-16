Муниципального депутата Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Такое решение единогласно приняла окружная избирательная комиссия. Рабочая группа по проверке подписных листов признала недействительными или недостоверными более 10 процентов подписей.

Вчера независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы пришли в Мосгоризбирком для встречи с председателем Валентином Горбуновым, но, по их словам, встреча так и не состоялась. В эту субботу в Москве запланирован согласованный митинг в поддержку оппозиционных кандидатов на проспекте Сахарова.