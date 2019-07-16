В Москве завершается проверка подписей за независимых кандидатов в Мосгордуму

Ряд политиков ранее заявляли, что им уже отказали в регистрации из-за большого количества брака, однако они считают претензии необоснованными.

Из 300 кандидатов, сдавших подписные листы в избирательные комиссии, регистрацию прошли две трети. По официальной информации из Горизбиркома, от борьбы из-за разного рода нарушений выбывают лишь девять человек. Инициаторы воскресной протестной акции в их число не попали.

Окружные комиссии должны сегодня завершить процедуру проверки подписей. После чего выносится решение о допуске или отказе в регистрации. В случае недопуска у кандидатов появляется возможность обжаловать решение в суде.

Нескольким кандидатам накануне удалось обсудить ситуацию с председателем столичного избиркома. Валентин Горбунов отказался общаться под камеры, из-за чего некоторые политики решили проигнорировать встречу в знак протеста. Чиновник пообещал направить представителей городской избирательной комиссии в окружные для дополнительного контроля.

Согласованный митинг за регистрацию независимых кандидатов пройдет в столице в субботу, 20 июля.