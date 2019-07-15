Бывший заместитель губернатора Новгородской области Арнольд Шалмуев приговорен к 10-ти годам колонии строгого режима

Суд также назначил ему штраф в 900 тысяч рублей, — сообщили Интерфаксу в прокуратуре. Шалмуев ранее признал вину в получении взятки в 17 миллионов рублей. По версии следствия, в 2012-м году он передал эту сумму в качестве оплаты за покровительство сенатору от региона Дмитрию Кривицкому. Тот был объявлен в международный розыск и в прошлом году задержан в Италии. Сейчас Шалмуев отбывает срок 8 лет и 10 месяцев по делу о крупном хищении бюджетных средств в сфере дорожного хозяйства.