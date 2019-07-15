Жительница Геленджика получила 8 лет колонии за убийство мужа, который пытался сбросить ее из окна

Виновной в убийстве 28-летнюю Кристину Шидукову признала коллегия присяжных, — сообщает издание «Кубанские новости». По данным следствия, женщина четыре раза ударила кухонным ножом своего мужа во время ссоры. Сторона защиты отмечает, что он был пьян и сильно ее избил. Адвокат Шидуковой Алексей Иванов в Фейсбуке отметил, что его подзащитная систематически подвергалась издевательствам и побоям со стороны мужа.