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Эксклюзив Эха 22:03, 15 июля 2019

77-летний ученый стал третьим фигурантом дела о госизмене

Сотрудник Центрального НИИ машиностроения Сергей Мещеряков отправлен под домашний арест, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

О том, что Мещеряков проходит по тому же делу, что и ученый Виктор Кудрявцев, пишет «МБХ Медиа». Кудрявцев, которому на момент задержания было 75, сидит в СИЗО уже год, несмотря на серьезные заболевания. В июне был арестован его коллега Роман Ковалев.

Арест нового фигуранта – это попытка следствия оправдать предыдущие задержания, сказала «Эху Москвы» обозреватель «МБХ-Медиа» и правозащитник Зоя Светова.

Первого фигуранта Виктора Кудрявцева обвиняют в передаче секретных сведений о гиперзвуковых ракетных технологиях.



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