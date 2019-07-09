Илья Яшин официально снят с выборов в Мосгордуму

Во время акции на Трубной площади глава округа Красносельский заявил, что чиновники проигнорировали мнение горожан.

Акция на Трубной площади в поддержку независимых кандидатов собрала этим вечером около тысячи человек. Обошлось без задержаний.

Полиция дежурила неподалеку, но не вмешивалась. После завершения акции возникла драка с представителем группировки СЕРБ, которому порвали футболку.

Накануне на аналогичной акции были задержаны около 40 человек.

Мэрия согласовала митинг в поддержку недопущенных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Выйти на него сейчас крайне важно для горожан, — сказал «Эху Москвы» организатор акции, член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов.

Митинг пройдет на проспекте Сахарова.