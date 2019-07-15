Хамовнический суд Москвы оштрафовал кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину на 30 тысяч рублей

Из-за поста в Фейсбуке представителя партии «Яблоко» признали виновной в организации несогласованной акции. Сейчас суд рассматривает второе административное дело – о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Эту статью Галяминой вменили из-за того, что она порвала в полиции предъявленный ей административный протокол.

Юлия Галямина была среди задержанных накануне на акции возле Мосгоризбиркома. Всего в полицию были доставлены около 40 человек.