Илья Яшин сообщил, что его официально снимают с выборов

По его словам, в окружной комиссии отказались рассматривать письменные заявления граждан, которые подтвердили свои подписи. Пришедших на заседание избирателей не пустили, — написал Яшин в Фейсбуке. Глава муниципального округа Красносельский пояснил, что его снимают с выборов из-за превышения брака в подписных листах. Яшин добавил, что едет на Трубную площадь, где в эти минуты продолжается акция с требованием зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму, и будет выходить туда каждый день в 19 часов.

Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», на Трубной площади около 600 человек, полиция не вмешивается.