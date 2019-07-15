Новую элементарную частицу предположительно открыли в ЦЕРНе

Об этом сообщили российские ученые, которые входят в международную группу исследователей. Открыты два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые, возможно, являются новой частицей под названием лямбда б-барион или сигма б-барион, — говорится на сайте Института ядерной физики имени Будкера. По словам физиков, новые сведения были получены при анализе экспериментов на Большом адронном коллайдере. Ученые говорят, что они помогут уточнить кварковую модель.