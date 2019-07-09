Несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму проходит в столице без инцидентов

На Трубной площади собрались около 500 человек. Среди них соратники Алексея Навального Иван Жданов и Любовь Соболь, а также Сергей Митрохин, Константин Янкаускас и другие оппозиционеры. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», поблизости дежурит полиция, но не вмешивается.

Накануне на аналогичной акции были задержаны около 40 человек, в том числе кандидаты в депутаты. Завтра окружные избиркомы огласят решения о допуске к выборам.