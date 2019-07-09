Светов: Либертарианская партия проведет согласованный митинг в поддержку кандидатов, недопущенных на выборы в МГД

Либертарианская партия проведет согласованный митинг в поддержку кандидатов, недопущенных на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» организатор акции, член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов.

«Нам согласовали акцию на 20-е число. В воскресенье, в 14 часов, на проспекте Сахарова будет большой митинг в поддержку всех кандидатов, у которых есть реальная поддержка, которые собрали подписи, и которым абсолютно по беспределу не дают участвовать в избирательной борьбе. Мы считаем, что это невозможная ситуация для цивилизованной страны», — сказал он.