Истребители Дании, Финляндии и Швеции были подняты для сопровождения российских бомбардировщиков
Два стратегических Ту-160 больше семи часов патрулировали небо над нейтральными водами Балтийского моря, — сообщили в российском Минобороны.
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Два стратегических Ту-160 больше семи часов патрулировали небо над нейтральными водами Балтийского моря, — сообщили в российском Минобороны.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…