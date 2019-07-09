Правозащитников из «Мемориала» и журналиста «Новой газеты» задержали на Красной площади

Александр Черкасов, Светлана Ганнушкина и Елена Милашина участвовали в пикете памяти Натальи Эстемировой, которая была убита в Чечне 10 лет назад. В полиции были составлены административные протоколы, — сказал «Эху Москвы» глава совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

По его словам, журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной может грозить крупный штраф, поскольку в отношении нее за последний год составлен второй административный протокол.