Акция с требованием зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму должна начаться на Трубной площади столицы

Акция с требованием зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму должна начаться в эти минуты на Трубной площади столицы.

Накануне в Москве на аналогичной несогласованной акции были задержаны 39 человек, в том числе кандидаты в депутаты.

Сегодня около 10-ти независимых кандидатов, в том числе Любовь Соболь, Илья Яшин, Сергей Митрохин и Дмитрий Гудков, пришли в Мосгоризбирком, чтобы встретиться с его председателем Валентином Горбуновым. Они настаивали на коллективной встрече в присутствии журналистов. Горбунов был готов общаться с каждым по отдельности. В Мосгоризбиркоме сообщили, что с главой комиссии в итоге встретились три кандидата – Елена Русакова, Ирина Собянина и Иван Кульнев. Как сообщил Дмитрий Гудков, Валентин Горбунов пообещал, что на заседания окружных комиссий, которые завтра объявят решения о допуске на выборы, будут направлены представители Мосгоризбиркома.