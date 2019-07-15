Дыра в капитале лишенного лицензии московского банка «Тройка-Д» составила 5 миллиардов рублей
Об этом сообщает РИА со ссылкой на материалы Центробанка. Регулятор отозвал лицензию в середине апреля. Банк заподозрили в нелегальных операциях.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщает РИА со ссылкой на материалы Центробанка. Регулятор отозвал лицензию в середине апреля. Банк заподозрили в нелегальных операциях.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…