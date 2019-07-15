Впервые за 10 лет два российских теннисиста поднялись в первую десятку мирового рейтинга

Сегодня официально опубликован рейтинг-лист ассоциации теннисистов-профессионалов.

О том, что Карен Хачанов и Даниил Медведев попадут в топ-тен, стало известно несколько дней назад, но сегодня это уже факт истории. Безвременье в российском мужском теннисе закончилось. Появилось новое поколение игроков, которое может повторить достижения если не Евгения Кафельникова и Марата Сафина, то Михаила Южного и Николая Давыденко. Кстати, именно они синхронно были в десятке сильнейших в 2009 году. Хачанов удерживает позиции с начала сезона. Он оказался на пороге десятки после блестящей осенней победы на турнире серии Мастерс в Париже, где сумел обыграть в финале Новака Джоковича, который накануне выиграл свой пятый Уимблдон.

Продолжения, правда не последовало, но Карен играет не хуже , чем год назад и двигается по рейтингу не значительно, в пределах одной-двух позиций. Медведев же сделал решающий шаг только на Уимблдоне, где дошел до третьего круга, как, кстати и Хачанов и повторил свой прошлогодний результат, что и принесло ему продвижение вверх. Кстати, благодаря усилиям Хачанова и Медведева Россия имеет наибольшее представительство в первой десятке, чем другие страны.

После Уимблдонского турнира лидерство в рейтинге сохранили Новак Джокович и Эшли Барти.