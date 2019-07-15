Агентом 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде станет чернокожая женщина

Тем не менее, такой сюжетный поворот не говорит о смене главного героя, которого по-прежнему будет играть Дэниел Крэйг.

Агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде сыграет актриса Лашана Линч, снимавшаяся в супергеройском «Капитане Марвел». Источник издания Daily Mail утверждает, что в начале ленты будет сцена, призванная шокировать зрителей. Когда начальник Бонда – М – скажет «007, войдите», вместо Крэйга в кадре появится Линч.

Согласно сюжету фильма, Бонд вышел на пенсию и отдыхает на Ямайке, а его личный номер присвоили девушке вместе с другими атрибутами, включая лицензию на убийство. Однако перед лицом нового мирового кризиса М решает вновь привлечь отставного агента к работе. Так или иначе, сюжет будет строиться именно вокруг Бонда. Девушка-агент станет для него романтическим интересом, говорит источник.

Как отмечается, идея дать роль агента 007 Лашане Линч принадлежит соавтору фильма, сценаристке Фиби Уоллер-Бридж, известной своими феминистскими взглядами. Собеседник Daily Mail отметил, что франшизу ходят приспособить к современным реалиям и научить Бонда иметь дело с миром в эпоху движения #MeToo.

Ранее сообщалось, что в новом фильме о Бонде к роли злодея Эрнста Блофельда вернется Кристоф Вальц. Лента должна выйти на экраны в апреле следующего года.